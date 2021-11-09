В Верховной Раде Украины 15 нардепов предложили парламенту введение обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра политиков до момента их баллотирования или назначения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в законопроекте №6262 от 2 ноября.

Проектом предусмотрено, чтобы каждый топ-политик проходил обязательный осмотр у нарколога и психиатра до момента регистрации кандидатами на соответствующую выборную должность и до момента назначения на соответствующую должность.

Это значит, что данный законопроект касается только тех лиц, кто претендует на следующие государственные должности:

президент;

депутат Рады и парламента Автономной Республики Крым;

депутат сельского, поселкового, городского совета;

сельский, поселковый, городской голова;

депутат районного и областного совета;

премьер-министр;

член Кабинета Министров;

руководитель Аппарата Рады;

директор Национального антикоррупционного бюро Украины;

глава Национального агентства по предотвращению коррупции;

генеральный прокурор и председатель Национального банка Украины;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

руководитель Офиса президента Украины, его первый заместитель;

судья Конституционного суда.

Инициаторами законопроекта №6262 от 2 ноября являются 15 депутатов 9 созыва - подавляющее большинство из них представляют группу "За будущее". Также среди авторов есть и скандально известная Галина Третьякова из "Слуги народа".

Порядок проведения обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра депутатов, на которые будет распространяться действие этого закона, утверждается Кабмином.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что группа народных депутатов (М. Макаренко и др.) зарегистрировала в Парламенте законопроект № 6080 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно прохождения обязательного медицинского осмотра".

Кроме того, мы также сообщали о том, что в Раде введут должность диджитал-директора. Он будет освещать работу парламента в TikTok и других соцсетях.