"Слуга" Третьякова хочет обязать всех депутатов и президента Украины проходить осмотр у нарколога и психиатра
В Верховной Раде Украины 15 нардепов предложили парламенту введение обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра политиков до момента их баллотирования или назначения.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в законопроекте №6262 от 2 ноября.
Проектом предусмотрено, чтобы каждый топ-политик проходил обязательный осмотр у нарколога и психиатра до момента регистрации кандидатами на соответствующую выборную должность и до момента назначения на соответствующую должность.
Это значит, что данный законопроект касается только тех лиц, кто претендует на следующие государственные должности:
- президент;
- депутат Рады и парламента Автономной Республики Крым;
- депутат сельского, поселкового, городского совета;
- сельский, поселковый, городской голова;
- депутат районного и областного совета;
- премьер-министр;
- член Кабинета Министров;
- руководитель Аппарата Рады;
- директор Национального антикоррупционного бюро Украины;
- глава Национального агентства по предотвращению коррупции;
- генеральный прокурор и председатель Национального банка Украины;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- руководитель Офиса президента Украины, его первый заместитель;
- судья Конституционного суда.
Инициаторами законопроекта №6262 от 2 ноября являются 15 депутатов 9 созыва - подавляющее большинство из них представляют группу "За будущее". Также среди авторов есть и скандально известная Галина Третьякова из "Слуги народа".
Порядок проведения обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра депутатов, на которые будет распространяться действие этого закона, утверждается Кабмином.
Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что группа народных депутатов (М. Макаренко и др.) зарегистрировала в Парламенте законопроект № 6080 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно прохождения обязательного медицинского осмотра".
Кроме того, мы также сообщали о том, что в Раде введут должность диджитал-директора. Он будет освещать работу парламента в TikTok и других соцсетях.