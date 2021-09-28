Группа народных депутатов (М. Макаренко и др.) зарегистрировала в Парламенте законопроект № 6080 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно прохождения обязательного медицинского осмотра".

Об этом сообщает Лига юристов во вторник, 28 сентября.

Авторы законодательной инициативы указали, что норма о прохождении народными депутатами профилактического наркологического осмотра и предварительного (периодического) психиатрического осмотра до начала осуществления депутатских полномочий будет способствовать надлежащему выполнению ими их профессиональных обязанностей.

По мнению авторов законопроекта, в стенах Парламента возникла необходимость введения прохождения народными депутатами до начала календарной сессии профилактического наркологического осмотра и предварительного (периодического) психиатрического осмотра.

В законопроекте предложено дополнить часть первую статьи 24 "Обязанности народного депутата Украины" Закона "О статусе народного депутата Украины" новым пунктом. Он гласит, что депутаты должны предоставлять до начала календарной сессии в Аппарат Верховной Рады Украины сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического осмотра по форме, утвержденной Министерством здравоохранения.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада Украины займется кадровыми изменениями в Кабинете министров в начале октября, а перед этим депутаты партии "Слуга народа" на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудят эти вопросы.

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