Верховная Рада Украины займется кадровыми изменениями в Кабинете министров в начале октября, а перед этим депутаты партии "Слуга народа" на встрече с президентом Владимиром Зеленским обсудят эти вопросы.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"Вопросы изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их к концу сентября… Но мы чуть-чуть задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем (в Трускавце, на выездном собрании фракции "Слуга народа" - Ред.) в том числе. Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла", - сказал он.

Арахамия также добавил, что в Трускавце не будут обсуждать ротации глав комитетов парламента.

Ранее мы рассказывали, что спикер Рады Разумков ждет отставки трех-четырех министров до середины октября.

Также "Страна" ранее, на фоне слухов о скорой отставке нескольких членов правительства, узнала у депутатов парламента, довольны ли они работой министров и кого нужно уволить уже сейчас.