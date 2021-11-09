В Верховной Раде Украины появится диджитал-директор, который будет заниматься освещением работы парламента в соцсетях, в том числе, и в популярной соцсети TikTok.

Об этом со ссылкой на источник в руководстве Рады сообщает "Бабель" в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, на должность диджитал-директора в Раде, вероятно, назначат человека из партийного офиса "Слуги народа". При этом пока неизвестно, когда именно введут новый пост.

По словам собеседника издания, диджитал-директор будет также курировать съемки различных видеороликов о Раде и нардепах для соцсетей, в том числе и для TikTok. Кроме того, в парламент планируют водить экскурсии, на которые пригласят известных тиктокеров.

Ранее мы рассказывали, что Netflix на этой неделе запустит свой аналог TikTok.

Также сообщалось, что университет Поплавского первым в мире откроет факультет ТикТока. Ректор университета университета Михаил Поплавский заявил, что студентов будут обучать всему, начиная с самых азов, а по окончании курса они получат диплом. Принять участие в проекте могут все желающие студенты вуза, обучение будет бесплатным.