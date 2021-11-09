Американский стриминговый сервис Netflix запустит платформу с короткометражными клипами в стиле TikTok, предназначенную для детей, под названием Kids Clips.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ролики для Kids Clips будут подбираться из существующей библиотеки детских программ и фильмов. Компания планирует ежедневно добавлять в нее новые клипы. Важное отличие - видеоролики будут отображаться не вертикально, а горизонтально.

В издании пишут, что это является неким экспериментом компании с целью создать новые функции, которые могут предоставить покупателям больший выбор. Это также является попыткой привлечь внимание тех зрителей, которые обычно смотрят TikTok или короткие клипы на YouTube.

Эта функция запустится на этой неделе в США, испаноязычных странах Латинской Америки и на рынках Канады, Австралии и Ирландии.

Netflix также добавит ограничение, которое позволит смотреть детям всего 10-20 видеоклипов за раз.

Сервис строится на более ранней функции Netflix "Fast Laughs", которая была запущена ранее в этом году для демонстрации пользователям коротких смешных видео.

Как будет выглядеть TikTok от Neflix для детей. Источник: Netflix Kinds.

Кроме того, ранее "Страна" сообщала, что создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram долларовый миллиардер Павел Дуров считает, что способности человеческого мозга безграничны, но большинство людей предпочитают заполнять его сериалами от Netflix и видео из TikTok, а не полезной информацией.

Также, в конце этой осени в России хотят запустить свой аналог популярной социальной сети TikTok, в которой пользователи будут делиться короткими вертикальными роликами длительностью до 60 секунд. Над ее созданием работает холдинг "Газпром-медиа".