Из-за "Игры в кальмара", которая этой осенью стала самым популярным сериалом в истории Netflix, дети и подростки стали чаще обращаться в больницы с ожогами из-за попыток изготовить сахарное печенье дальгона из третьей серии. В результате кулинарных экспериментов некоторым из детей требуется пересадка кожи.

Об этом сообщает indy100.

14-летний Эйден Хигги из австралийского Сиднея, попытался в микроволной печи подогреть пластиковый стакан с сахаром и пищевой содой. Мать Эйдена сообщила, что стаканчик взорвался прям в руках ребенка, когда тот доставал его из микроволновки. Растопленный сахар и плавленый пластик стекли по ноге до голени, в результате чего, мальчик получил ожог ноги третьей степени.

Как стало известно позже, подросток решил изготовить сахарную конфету, которая была одной из "вещиц" для жестоких испытаний из третьей серии "Игра в кальмара". В это эпизоде участники должны были пройти соревнование под названием "Сахарные соты", в котором нужно было иголкой вырезать фигуру из популярной корейской сладости - дальгоны.

В настоящее время Эйден наблюдается в детской больнице Вестмида. В больнице сообщают, что это по меньшей мере третий случай, когда подростки поступают с ожогами, полученными при попытке изготовить сахарное печенье из популярного сериала. Подобные случаи известны не только в Вестмиде, а также в Перте и Мельбурне. К слову, челлендж со этой сладостью активно принимают люди любых возрастных категорий по всему миру, демонстрируя свои достижения в социальных сетях.

Британская ожоговая ассоциация заявила, что после после выхода сериала "Игры в кальмара" количество ожоговых травм резко увеличилось. "Многим требуется операция для лечения", - написала ассоциация.

⚠️Warning ⚠️ Burns services are seeing a spike in burn injuries following #squidgame and social media #honeycomb trend. Many are requiring surgery to treat. pic.twitter.com/ZOlLkmGTVB