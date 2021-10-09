Аккаунт в соцсети Instagram модели и актрисы Хо Ен Чон, прославившейся во всем мире благодаря роли в корейской драме Netflix "Игра в кальмара", стал самым быстрорастущим в мире. Число его подписчиков за полмесяца выросло с нескольких сотен тысяч до 13 миллионов.

Сериал "Игра в кальмара" стал первой корейской драмой, возглавившей десятку самых популярных еженедельных чартов телепередач Netflix во всем мире. Он занял первое место в 90 странах, включая США и Великобританию, хотя Netflix там его не продвигал.

Аккаунт Чон в Instagram с момента запуска сериала прирос 12,5 миллионами подписчиков. По данным HypeAuditor, число подписчиков выросло с 410 тысяч 17 сентября до 13 миллионов 4 октября.

Ее аккаунт уже превосходит по количеству подписчиков страницы футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также модели и бизнесвумен Кайли Дженнер. Сейчас Чон самая популярная корейская актриса в Instagram.

В среднем посты Чон в этой соцсети получают 1,4 миллиона лайков и 4,2 тысячи комментариев. Почти 21% подписчиков (это более одного из пяти) лайкают или комментируют ее записи. Такая вовлеченность исключительно высока: аккаунты знаменитостей как правило получают 1,26% вовлеченности.

От популярности сериала выиграла не только Чон. По данным розничного продавца кроссовок Sole Supplier, продажи белых слипонов Vans, которые носят игроки на шоу, с момента старта показа на Netflix 17 сентября выросли на 7800%.

На девушку, для которой эта роль в кино стала дебютной, не только подписались миллионы, но креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер пригласил ее стать амбассадором бренда.

Интересно, что предложение Чон было сделано именно как актрисе (Louis Vuitton также сотрудничает, например, с Алисией Викандер, Леа Сейду, Эммой Стоун и Лорой Харриер), а не как модели, хотя именно моделью она работает с 16 лет.

Чон считается одной из самых успешных азиатских моделей в мире. Последний раз она участвовала в Неделе моды в 2019 году, но ее профиль и по сей день входит в мировой топ-50, по версии престижного сайта models.com.

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