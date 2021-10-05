Социальная сеть Instagram разрешила публиковать ролики в ленте продолжительностью до часа.

Об этом сообщает The Verge во вторник, 5 октября.

Соцсеть переименовала приложение IGTV в Instagram TV.

В основной ленте Instagram теперь можно размещать видео до 60 минут, которые раньше были в отдельном разделе IGTV. Instagram запустил IGTV в июне 2018 года как мобильный аналог YouTube. Но формат не стал популярным.

После запуска TikTok в США Instagram начал работать над Reels. Одноименный раздел с короткими роликами появился в приложении в августе 2020 года.

InstagramTV разрешит публиковать ролики в ленте продолжительностью в час. Фото: The Verge

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне глобального сбоя Facebook и Instagram выросло число пользователей Вконтакте и Одноклассников. Число новых пользователей "ВКонтакте" взлетело на 54%, а "Одноклассников" - на 25%. Также увеличилось число новых пользователей Telegram. Количество новых пользователей мессенджера выросло почти в 2,5 раза.

Также мы информировали, что инженеры Facebook назвали официальную причину самого масштабного сбоя в истории. По их мнению, самый крупный сбой в истории произошел 4 октября из-за изменения конфигурации маршрутизаторов.