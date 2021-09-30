Исполнитель роли Десятого Доктора в сериале "Доктора Кто" Дэвид Теннант сыграет сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в новой британской многосерийной драме канала ITV.

Об этом сообщает издание The Daily Mirror.

Новый четырехсерийный сериал ITV основан на расследовании смерти спецслужбиста, которого, как считают в Великобритании, отравили полонием российские власти. Сериал получил название "Литвиненко".

В нем воспроизведут работу сотрудников Скотланд-Ярда по изучению обстоятельств смерти Литвиненко в Лондоне, которая длилась 10 лет.

К созданию экранной интерпретации событий были привлечены бывшие следователи Клайв Тиммонс и Брент Хаятт, королевский адвокат Бен Эммерсон и семья Литвиненко.

Звезда сериала "Черный список", американка Маргарита Левиева сыграет жену Александра Марину. Марк Боннар (тоже играл в "Доктор Кто") и Нил Мэскелл ("Фабрика футбола) сыграют Тиммонса и Хаятта соответственно.

Сценаристом картины выступил Джордж Кэй, работавший над сериалом "Люпен".

Как пишет издание, "Литвиненко" скоро выйдет на ITV, но даты премьеры не сообщает.

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