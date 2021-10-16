После премьеры южнокорейского хита "Игра в кальмара" на Netflix прошел уже почти месяц, но зрители продолжают его обсуждать. Мало того, он породил ряд интересных событий во всем мире.

Реакция на него кардинально разная - в некоторых странах его призывают запретить из-за сцен насилия и чрезмерной жестокости, в других - пиарят и раскупают одежду персонажей, пытаясь походить на героев фильма.

"Страна" собрала всё о реакции на сериал в разных странах, включая Украину, куда активно зазывают творцов сериала для съемок 2 сезона.

Сюжет культового сериала

Южнокорейский драматический сериал режиссера Хван Дон-хека "Игра в кальмара" (Squid Game) вышел на Netflix 17 сентября 2021 года. Он стал первым, кто преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров в первые 28 дней после премьеры.

В нем рассказывается про 456 неудачников с большими долгами, которые соревнуются друг с другом в серии детских игр со смертельным исходом. Победитель получает 38 миллионов долларов.

За правилами игры следят охранники в розовых костюмах и в масках с символами треугольника, круга и квадрата. Они сопровождают участников в событиях и ликвидируют участников.

В основе сюжета - различные детские игры, в которые играют корейцы. Первая игра называется "Красный свет, зеленый свет". Участники остаются спокойными до первой жертвы, которую убивает большая кукла с датчиком движения.

Кукла-убийца

В панике большая часть игроков выбывает из игры - их расстреливают из пушек, установленных в стенах игровой комнаты.

На сегодняшний день южнокорейский сериал занимает 1 место в рейтинге Netflix по количеству просмотров в более чем 100 странах и является самым успешным проектом за историю платформы.

У сериала есть ограничение по возрасту, он доступен к просмотру с 16-18 лет. Следовательно, посмотреть кровавое шоу младшие школьники могут только с разрешения родителей. Однако вряд ли современная молодежь будет спрашивать разрешения взрослых. Многие уже давно посмотрели популярный сериал и начинают играть в него в реальной жизни.

По крайней мере, об этом сообщают в школах Британии, Бельгии, Мадрида и Таиланда, где призывают запрещать детям смотреть жестокое муви.

Реакция в Южной Корее

Впрочем, пока что никакие запреты не могут перебить ошеломительную волну успеха "Игры в кальмара". На его родине инвесторы спешат покупать акции компаний, представляющие главного актера и тем самым помогают продюсировать шоу.

Мало того, независимый аналитик Дуглас Ким прогнозируют, что в ближайшие 2-3 года акции корейских производителей фильмов и телепрограмм могут превзойти мировой спрос на национальный развлекательный контент.

Кстати, подобный рост акции уже наблюдался ранее, в случае с "Паразитами", которые получили премию Оскар за лучший фильм в 2020 году. Поэтому некоторые уже предсказывают детищу Хван Дон Хёка аналогичную судьбу.

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале - Хо Ён Чон официально стала самой популярной корейской актрисой в Инстаграме. При этом она начала вести свой аккаунт только в середине сентября. А сейчас на ее странице 20,5 млн подписчиков!

Актриса сыграла северокорейскую перебежчицу Кан Сэ Бёк, которой достается игровой номер 067. Девушка ухаживает за своим младшим братом и вступает в смертельную игру, чтобы выиграть много денег и привезти остальных членов своей семьи в Южную Корею.

Из-за роста трафика корейский интернет-провайдер SK Broadband даже подал в суд на компанию Netflix, обвинив стриминговую площадку в дополнительных затратах на технические работы.

То есть серверы не справлялись с количеством желающих, которые бросились смотреть сериал в первые дни его выхода.

Еще одним, кто пострадал от популярности сериала стал реальный обладатель номера телефона, куда герои фильма звонили, чтобы дать своё согласие на игру.

Дело в том, что корейские шоураннеры и студия Siren Pictures не проверили номер, использованный в сериале. И только после шумихи решили выкупить его у корейского пользователя за $85 тыс., но тот отказался, поскольку использует номер уже больше 10 лет и привык к нему. Можно только представить, какое число звонков пранкеров и фанатов сериала могло было быть осуществлено по указанному номеру.

Еще один показатель популярности - то, что в южнокорейских интернет-магазинах уже раскупают одежду и обувь, в которую одеты игроки, а некоторые бренды изготавливают игровые костюмы охранников и участников по мере приближения Хэллоуина. То есть создатели костюмов будут извлекать наибольшую маркетинговую выгоду из культовых образов шоу.

На Амазоне уже продается всё - от розовых комбинезонов (от 39,99 до 46,99 долларов) до масок (9,99 долларов), таргетированная реклама запущена. Костюмы игроков, в том числе и костюм главного героя с номером "456" можно купить от 13,32 до 49,99 долларов, слипоны Vans продают за 66,79 долларов.

Маска Фронтмена стоит 18,99 долларов, куртка - 44,99 долларов. Костюм гигантской куклы-робота стоит от 16,99 до 29,99 долларов.

Сам Netflix запустил раздел с мерчандайзом по сериалу. Ритейл Zavvi выпускает кроссовки с символикой фильма, футболки, джемпера, одеяла и подушки с изображениями из шоу.

А кулинарные блоги пополняются рецептами корейского десерта из сериала.

"Как сделать сахарные соты из "Игра в кальмара", - по такому запросу можно найти видео в YouTube.

"Сериал показывает вымирание южнокорейцев", - реакция Северной Кореи

На северокорейском сайте Arirang Meari появилась заметка, которая жестко критикует шоу, отмечая, что он стал популярным только из-за того, что достоверно показывает "южнокорейскую капиталистическую культуру в ее худшем виде".

Здесь также написали, что "Игра в кальмара" показывает "ужасный мир", в котором важны только деньги, а в обществе поощряется коррупция. Авторы издания отметили, что в Южной Корее подобно сериалу люди "вымирают", вступая в постоянную конкуренцию друг с другом.

"Матрешка и бальзам Звездочка намного страшнее". Что пишут в РФ

Российские зрители тоже решили одеваться в розовые костюмы надзирателей и белые слипоны игроков от марки Triple White от Vans. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные пресс-службы объявлений "ВКонтакте".

Специалисты выяснили, что интерес пользователей платформы к этим тематическим товарам вырос на 233% с 4 по 10 октября за предыдущую неделю. Во всех запросах фигурировали слова "Игра в кальмара".

Средняя стоимость розовых комбинезонов достигает 2850 рублей.

Помимо этого, в продаже во ВКонтакте появились сахарные соты для извлечений фигурок, а также маски героев, брелоки, игрушки и различные предметы гардероба одноименного сериала.

Также в соцсетях пишут, что если бы сериал снимали в России, то вместо выцарапывания символов на печенье участников просили бы открывать банки с бальзамом "Звездочка".

А вместо гигантской куклы представляют исконно русский символ - матрешку. Например, вот такое видео снял графический дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев.

Пожалуй, с матрешкой под песню "Тише едешь - дальше будешь, раз-два" вышло даже страшнее.

View this post on Instagram Публикация от DESIGNBYFEO (@designbyfeo)

Роскомнадзор напомнил, что в РФ сериал имеет возрастную маркировку 18+ и поэтому не предназначен для просмотра детской аудиторией. Соответствующее сообщение пресс-службы ведомства поступило в РБК.

В середине октября "Лига безопасного интернета" попросила психологов проверить сериал на предмет опасности для детей и дать свою оценку.

"Лига безопасного интернета" получила несколько обращений от родителей в связи с выходом на Netflix "Игры в кальмара". Многие в нашей стране и за ее пределами обеспокоены сериалом. Они считают, что у некоторых зрителей, особенно у молодежи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара", - написала директор организации Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, тревогу вызывает то, что "все убийства в фильме поданы настолько легко и непринужденно, что любой молодой человек подумает, насколько легко можно организовать и реализовать такое преступление".

Впрочем, психологи не советуют детям запрещать смотреть сериал, чтобы не вызвать обратный эффект. Об этом сказала доктор психологии, автор книг, создатель цифрового университета Skillfolio.ru Виктория Шиманская в интервью MK.ru Ярославля:

"Нельзя навязывать своё мнение, говорить: "какой ужас, это смотреть нельзя", это только вызовет обратный эффект, ситуацию сопротивления", - сказала Шиманская.

Запрещать и правда бесполезно, поскольку все уже всё увидели. Впрочем, в лучшем случае, ограничивается выпечкой тех самых сот из сериала, за которые умирали главные герои.

Так, россиянка Алена Фокина пишет, что если бы не ее дочка, не узнала бы об этом печенье.

"Это не для детей". Где родителей вынуждают запрещать сериал школьникам

Британия

Издание The Independent пишет о том, что "Британия ближе к реальной игре в кальмара", чем мы думаем. Журналист Джеймс Мур в своей статье проводит мысль, что "невозможные финансовые дилеммы, с которыми сталкиваются главные герои сериала, неравенство в благосостоянии и экономическая нестабильность, слишком распространены в Великобритании".

Руководство британских школ призывает родителей запрещать своим детям смотреть нашумевшую антиутопию. Некоторым детям с детства знакомы игры, показанные в сериале, но в отличие от детской забавы, проигравших жестоко убивают.

В администрация одной из начальных школ Англии заметили, что все больше детей играют в свои версии "Игры в кальмара" на детской площадке. Это вызывает конфликты.

Впрочем, некоторые родители возмущены санкциям, которые в школах обещают применять к ним в противном случае и если дети будут пойманы на попытке скопировать действия, показанные в сериале.

Испания

Мадридские власти тоже призвали родителей контролировать своих детей и следить, чтобы те не смотрели телесериал. В Испании дети тоже начали играть в игры, показанные в сериале, подражая героям.

"Cериал "Игра в Кальмара" промаркирован правильно. Он для зрителей старше 16 лет. Должен быть контроль со стороны семей. Дети не могут смотреть все. Я видела этот сериал и мне кажется, что это прекрасный аудиовизуальный продукт, но очевидно, это не сериал для детей 12 лет. Здесь должен быть контроль взрослых, семей, которые должны устанавливать ограничения", – сказала советник по культуре сообщества Мадрид Марта Ривера де ла Крус.

Между тем Ассоциация перевода и аудиовизуальной адаптации (ATRAE) Мадрида раскритиковала версию автоматического перевода сериала, указав на плохие результаты перевода, которую им необходимо исправить за смехотворную плату.

Таиланд

По мнению полиции Таиланда, сцены насилия в сериале могут повлиять на психическое здоровье некоторых молодых людей и подтолкнуть их к тому, чтобы повторить увиденное. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря полиции Крисана Пхаттханачарен в интервью телеканалу Thai pbs.

Он посоветовал родителям следить за действиями своих детей в интернете и добавил, что впечатлительным подросткам не следует смотреть сериал в одиночку, чтобы не появилось соблазна копировать поведение героев.

Представитель Департамента психического здоровья, доктор Йонгюд Вонгпиромсарн уверен, что сериал ничем не отличается по содержанию от других фильмов с рейтингом 18+.

Бельгия

С похожей проблемой столкнулись и в Бельгии, где сообщают про неадекватное поведении детей в школах.

Продолжение сериала можно снять в Украине

В Украине у "Игры в Кальмара" тоже появились поклонники. Одним из них оказался продюсер Потап, который опубликовал в соцсети видео под корейскую детскую мелодию, где бегает по собственной комнате с забавным выражением лица и замирает, как будто перед исполнением наказания.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Сериал смотрят по всей стране, а на официальном аккаунте в Twitter Украина даже предложила России сыграть в Кальмара, опубликовав кадр с сахарной пластинкой с узором. В фильме игрокам нужно было достать форму из коробки так, чтобы не разломать ее. Только в этом случае они оставались живыми.

В фильме внутри футляра находились формы круга, треугольника, звезды или зонтика.

Украина предложила РФ форму герба, которую, по всей видимости, будет сложнее всего вырезать, не сломав изображение.

В TikTok креативили еще больше, находя главные распознавательные знаки из дорамы на украинской национальной валюте.

Пользовательница TikTok с ником ewiona записала ролик, на котором задается вопросом: "Я в шоке, присмотрелась к украинским деньгам, а там...НБУ, мы в игре?" - поинтересовалась она.

Как известно, круг, квадрат и треугольник на купюрах изображают для того, чтобы слабовидящие могли распознавать номинал банкнот по изображению.

Украинская певица SHADU тоже присоединилась к флешмобу и примерила на себя 4 ярких образа из сериала: сенсорной куклы, которая считывает движение игроков, охранников в розовых костюмах, игроков в зелено-белых костюмах и главаря организации Фронтмена, одетого во все черное.

Пользователи по всему миру сейчас воспроизводят отдельные сцены из сериала и копируют образы ключевых героев.

View this post on Instagram Публикация от SHADU/ШАДУ (@offi_shadu)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в итоге заявил, что продолжение сериала "Игра в кальмара" можно снять в Украине.

В своем Telegram он написал, что сериал стоит снимать именно в Украине по нескольким причинам.

"Возвращение кэш-рибейтов. Это всегда выгодно и иностранные продюсеры прекрасно об этом знают; Локации. Украина имеет уникальные ландшафты. Моря, реки, озера, леса, горы, степи, острова, пустыни. И все это на расстоянии нескольких часов друг от друга; Профессиональные продакшены, с которыми комфортно работать; Высококачественная техника для съемок, чтобы не везти ее из-за рубежа, повышая бюджет сериала; Человеческий капитал - актеры, режиссеры, сценаристы, операторы, дизайнеры и все, кто имеют отношение к съемочному процессу; Цены на проживание и аренду техники - ниже, чем в Европе или Азии", - написал Ткаченко.

Ткаченко также напомнил, что разговаривал с представителями Netflix об усилении сотрудничества. По его словам МКИП сейчас находится в тесном контакте на стадии переговоров. "Возможно, совсем скоро украинское кино завоюет новые высоты, появившись на сервисе", - написал Ткаченко.

Впрочем, тут стоит напомнить, что у Netflix не очень положительный опыт сотрудничества с украинскими властями по поводу кэш-бека. За съемки фильма в Киеве с Ван Даммом в главной роли корпорация до сих пор не получила от Госкино положенные ей 550 тысяч долларов (подробнее об этой истории можно прочитать здесь).

Реакция СМИ

"Нежным созданиям среди зрителей этот южнокорейский сериал может показаться чрезмерно жестоким. Но он любопытен тем, как в нем отражается современное - и не только восточноазиатское - общество", - пишет Deutsche Welle.

Секрет мирового успеха "Игры в кальмара", по мнению Deutsche Welle, лежит в том, что в лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества. А еще в том, что кино продолжает традицию стилизованного насилия в духе Квентина Тарантино.

Многим в мире также близка тема безысходности из-за долгов. Сериал удивительно точно называет социальные проблемы Южной Кореи, считает киновед Сульги Ли, научный сотрудник Берлинского свободного университета и Академии изящных искусств Вены и куратор программ корейского кино.

"Рабочие места сокращаются без оглядки на людей, иностранных рабочих эксплуатируют и лишают де-факто всех прав, иерархические структуры становятся все более жесткими. С началом пандемии участились сообщения о самоубийствах среди людей, оказавшихся без какого-либо социального обеспечения. Я думаю, похожая социальная тенденция существует глобально, но она более остро ощущается в южнокорейском обществе", - сказал Ли.

Guardian также отмечает актуальность сериала для реалий Южной Кореи, где в последние годы серьёзно выросла безработица.

"Совокупный объём долгов рядовых жителей Южной Кореи на 5% превышает её ВВП. В расчёте на одного человека это означает, что, проведи он хоть целый год, сберегая все свои деньги, ему всё равно не удастся выплатить долг. К тому же количество людей с долговыми проблемами растёт по экспоненте", - говорит руководитель аналитического центра Real Good Economic Research Institute Ли Ин Чхоля.

"Наслаждаясь происходящей жестокостью, упрекая систему, которая порождает такую жестокость, и болея за её слом, зритель получает двойное удовольствие: он наслаждается зрелищем и в то же время возносится над ним. Это и является самым сложным аспектом "Игры в кальмара", - полагает Variety.

Впрочем, по мнению New York Times, сериал хоть и представляет из себя занимательное, динамичное зрелище, но мало удивляет сюжетом, а также откровенно манипулирует зрителем, чтобы добиться необходимого драматического эффекта.

"Переведя внимание с подачи и экшена, вы обнаружите абсолютно традиционную, насквозь предсказуемую мелодраму о единении братьев и сестёр по несчастью. Основная группа участников игры словно сшита по лекалам голливудских военных фильмов: сильный и тихий лидер, мрачный аутсайдер, агрессивный разбойник, добродушный старик и трепетная наивная душа, которая выступает как суррогат зрителя. Их там где-то с полдюжины, и продвижение этих персонажей по сюжету происходит без неожиданностей. Умирают они ровно в том порядке, в каком вы и могли ожидать: в зависимости от их важности для устройства сюжета", - считает колумнист издания Майкл Хейл.

Негативные отзывы у многих вызвала концовка сериала, которая, по мнению Эрика Кейна из Forbes, бросает тень даже на удачные первые эпизоды. Эксперт критикует некоторые сюжетные повороты, особенно осуждая сценаристов за то, как неожиданно и бессмысленно обрывается история полицейского Хван Чун Хо.

"Первые шесть серий "Игры в кальмара" получились практически во всех отношениях отличными, а вот последние три - ни туда, ни сюда. Да, были в них и замечательные моменты - финальная игра была такой напряжённой, я и не знал, чего ожидать. Но в том, что касается заключительных актов, "Игра в кальмара" знатно просела. Тотального провала не вышло, но сериал, который вначале подавал такие большие надежды, получил слабую концовку - это уж точно", - полагает эксперт.

Отраженное в сериале общество показано во всем его многослойном социальном многообразии - безработные и трудовые мигранты, беглецы из Северной Кореи и гангстеры, бизнесмены и воры, врачи и студенты. Все они не имеют шансов "снаружи", потому что общество жестоко расправляется с неудачниками. Именно поэтому все пережившие первый раунд, продолжают играть. Потому что, как говорится в одном из эпизодов фильма: "Есть два ада. И худший из них - это реальность".

"Игра в кальмара" продолжает традицию стилизованного насилия в духе Квентина Тарантино, когда самые кровавые оргии не вызывают отвращения или ужаса. Брутальность южнокорейского сериала скорее психологическая и создается посредством противопоставления безобидных детских игр и смертельных и беспринципных игрищ", - считает Deutsche Welle.

Популярность сериала среди молодой аудитории объясняют также тем, что сериал "Игра в кальмара" по своей структуре очень похож на компьютерные игры, в которых ведется учет смертей, собираются трофеи и пункты, и где тоже нужно переходить с уровня на уровень.

Реакция соцсетей

Главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей рассуждает на тему того, почему сериал "Игра в кальмара" стал феноменом современности и что позволило ему войти в топ.

"Почему #игравкальмара феномен? Потому что у меня появились друзья, которые "принципиально смотреть не буду" и мемы в ленте "я один, кто не смотрел "Игру в кальмара?". Последний раз такую "радость непохожести" демонстрировали в "Игре престолов".

Легко вспомнить: "Голодные игры", "Платформа", "Охота", "Бегущий в лабиринте", давний 1987 года "Бегущий человек" со Шварценеггером и еще десятки фильмов со схожим сюжетом, - практически все они пользовались успехом у кровожадных зрителей: всегда интересно, кто победит и какие каверзные казни ждут героев. Все серии "Пилы" на этом построены.

Какие же отличия сделали "Игру в кальмара" топом? Прежде всего, социальная составляющая. Сначала все эти 456 корейских неудачников не вызывают никакого сочувствия, а игра актеров не впечатляет, все как-то видится не серьезно. Однако, к 6-9-й сериям нас подводят уже к высшим проявлениям человеческой подлости.

Я даже уже привык к корейским актерам и появились те, кому начинаешь сочувствовать.

Если сериал начинался с большим сомнением на уровне 5 баллов из 10, то ко второй его половине могу смело ставить 7. На большее все равно не дотягивает - из-за предсказуемости.

Ну и почему в Британии школьники (и не только там) так увлеклись сериалом, что "кальмара" хотят запретить?

Мне кажется, тут все просто: детские игры. Жестокость в соревнованиях, тоже часто присущая детям. Да еще все такое цветное и красивое как в детском садике, да", - написал Газубей.

В соцсети появились мемы о том, как мэр Киева Виталий Кличко хотел сыграть в "Кальмара", но не сумел.

Основатель сервиса Opendatabot Андрей Хорсев пишет, что реакция публики на сериал "Игра в кальмара" говорит об отупении общества.

"А самый непонятный для меня нюанс, игроки же знали, что останется 1. К чему тогда строить социальные связи?", - написал он у себя в Facebook.