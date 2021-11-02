Криптовалюта Squid Game, созданная по мотивам популярнейшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара", оказалась аферой. Ее создатели исчезли, сумев предварительно заработать более 3,3 миллионов долларов.

Об этом сообщает портал Gizmodo.

Криптовалюту запустили анонимные интернет-пользователи в конце октября. Они заверяли, что валюта необходима для будущего участия в игре по мотивам сериала Netflix. При этом криптовалюту можно было только покупать, но не продавать. А после завершения игры (которая так и не состоялась) победители, по словам организаторов аферы, смогли бы вывести средства в национальной валюте.

Мошенники сообщали, что Squid GameСам распродали за одну секунду еще 20 октября.

Спустя чуть более недели, 29 октября, портал Gizmodo назвал криптовалюту Squid Game очевидной аферой. Эксперты сделали такой вывод на основании того, что ее официальный сайт был создан всего за три недели до начала продаж и содержал много грамматических ошибок. К тому же в Телеграм-канале валюты SQUID нельзя было оставлять комментарии, а в Твиттере - отвечать на сообщения.

Вдобавок настораживали слишком большие курсовые колебания. 28 октября курс криптовалюты был чуть больше двух долларов, а уже 1 ноября ее цена взлетела до $2900. И в тот же день она опустилась до пяти центов. Такое происходит, когда создатели криптовалюты быстро обналичивают ее за реальные деньги.

По данным Gizmodo, в результате аферы мошенники получили более $3,3 млн доверчивых граждан.

После этого в Телеграм-канале SQUID появилось сообщение, что кто-то пытался взломать проект. Создатели, вероятно, в попытке притвориться, что не имеют отношения к схеме обмана, заявили, что огорчены действиями мошенников и закрывают проект.

"Команда Squid Game не хочет продолжать работу над проектом, так как мы огорчены действиями мошенников и подавлены стрессом", - говорилось в заявлении.

Между тем сам сериал принес стриминговому сервису Netflix гигантские $900 миллионов прибыли.

А его актеры в один момент стали звездами мировой величины.