Украина предложила России сыграть в одну из игр, которые были показаны в нашумевшем корейском сериале "Игра в кальмара". При чем задание сразу было дано невыполнимое.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном твиттер-аккаунте Украины.

В одном из популярнейших сериалов Netflix "Игра кальмара" герои играли в детские игры, при этом проигравших убивали, а выигравший должен был получить крупную сумму денег.

В третьей серии суть игры была в том, чтоб с помощью иглы вырезать из карамели фигуру. Если при этом карамель ломалась - участника убивали. Игроки получали разные фигуры, кто-то круг, вырезать который легко, а кто-то зонтик, который вырезать не сломав карамель практически невозможно.

В твиттер-аккаунте Украины запостили мем, который является отсылкой к этой серии. "Игроки откройте кейс и проверьте содержимое" - сказано в сообщении. Далее в сообщении отмечена Россия, которой якобы достался украинский герб. Вырезать герб Украины, очень сложную фигуру, практически невозможно, так что это невыполнимое задание.

Напомним, "Игра в Кальмара" самым популярным проектом Netflix в 90 странах. Что принесло сериалу такую популярность подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Instagram звезды "Игры в кальмара" Хо Ен Чон стал самым быстрорастущим в мире.