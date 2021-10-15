Популярный южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара", который не сходит с вершин рейтинг сервиса Netflix, раскритиковали в Корейской Народно-Демократической Республике (Северной Корее).

Об этом сообщает KINONEWS со ссылкой на текст северо-корейского издания Arirang Meari.

Северокорейские журналисты опубликовали заметку с негативным текстом, в котором утверждают, что сериал приобрел такую популярность только потому, что максимально достоверно изобразил "южнокорейскую капиталистическую культуру в ее худшем виде". Также они считают, что "Игра в кальмара" - это демонстрация "ужасного мира", в котором властвуют деньги и процветает коррупция.

Кроме того, журналисты считают, что, как и в сериале, жители Южной Кореи вынуждены вести постоянную конкуренцию друг с другом, что приводит к их "вымиранию".

Стоит отметить, что в Северной Корее на законодательном уровне запрещены иностранные сериалы . За нарушение закона следует суровое наказание вплоть до тюремного заключения. Как пишут журналисты, не совсем понятно, для какой аудитории писался отрицательный разбор, и как сам рецензент смог посмотреть шоу.

Как писала "Страна", корейский мини-сериал "Игра в Кальмара" неожиданно стал сенсацией Netflix. Спустя полмесяца после выхода он стал самым популярным проектом сервиса в 90 странах. При том, что до выхода он особо не рекламировался нигде, кроме Южной Кореи. Наше издание разобралось в том, почему все обсуждают корейский сериал, попавший в топ Netflix.

Напомни, власти Мадрида потребовали ограничить школьникам доступ к нашумевшему сериалу.