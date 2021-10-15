Власти испанского Мадрида призвали родителей школьников ограничить своим детям доступ к сериалу "Игра в кальмара". Это произошло после того, как школа в Сансе разослала циркулярное предупреждение о том, что несовершеннолетние проявляют "агрессивное поведение" из-за сериала, пишет El Mundo.

"Я видела этот сериал, и мне кажется, что это прекрасный аудиовизуальный продукт, но очевидно, это не сериал для детей 12 лет", - заявила министр культуры, туризма и спорта Марта Ривера де ла Крус.

Она напомнила, что сериал "Игра в кальмары" правильно обозначен для тех, кому больше 16 лет, поэтому этот вопрос должны контролировать в семьях.

Напомним, корейский мини-сериал "Игра в Кальмара" неожиданно стал сенсацией Netflix. Спустя полмесяца после выхода он стал самым популярным проектом сервиса в 90 странах. При том, что до выхода он особо не рекламировался нигде, кроме Южной Кореи.

Ранее "Страна" писала о том, почему все обсуждают корейский сериал, попавший в топ Netflix.

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