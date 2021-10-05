Офис президента Украины заявил, что Зеленский присвоил актрисе Дарье Петрожицкой звание Заслуженной артистки Украины за участие в съемках снятого "Студией Квартал 95" комедийного сериала "Папик-2", который показывают на российском телеканале СТС.

Об этом со ссылкой на копию наградного листа, предоставленную Офисом президента сообщают "Украинские новости".

"Высокое мастерство актерской деятельности, блестящая работа во время съемок фильмов и сериалов, глубокое проникновение во внутренний мир своего персонажа - именно эти качества Дарьи Сергеевны Петрожицкой как актрисы украинского кино принесли ей заслуженное признание и популярность", - говорится в официальном представлении.

Ранее мы сообщали, что весной текущего года на "СТС" вышел второй сезон комедийного сериала "Папик". Буквально, через несколько дней киноработа вошла в пятерку самых популярных программ, показываемых на телевидении РФ.

Отметим также, что сериал демонстрировали в России, несмотря на санкции СНБО против канала "СТС", который его купил.

Также "Страна" писала, что СНБО не контролирует соблюдение экономических санкций, наложенных на компанию "СТС Медиа", поэтому расследовать, как студия "Квартал 95" продала ей в обход наложенных ограничительных мер сериал "Папик", совет не собирается.