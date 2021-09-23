В конце этой осени в России хотят запустить свой аналог популярной социальной сети TikTok, в которой пользователи будут делиться короткими вертикальными роликами. Над ее созданием работает холдинг "Газпром-медиа".

Об этом со ссылкой на главу холдинга Александра Жарова пишет "РИА Новости".

По словам Жарова, решение о разработке новой платформы было принято из-за роста популярности именно вертикального контента. Он заявил, что 87% пользователей смартфонов предпочитают смотреть видео именно в вертикальном формате.

Жаров анонсировал, что проект запустят уже в этом году: это случится или в конце ноября, или в начале декабря.

Напомним, "Страна" писала о том, что создавшая TikTok китайская компания удвоила свою выручку в прошлом году. Так, в 2020-м ByteDance увеличила годовую валовую прибыль на 93%.

Также мы сообщали, что в начале лета TikTok увеличили максимальную длительность ролика в три раза. Раньше там можно было размещать минутные ролики, а теперь их длительность может достигать трех минут. При том такие видео выкладывать позволили всем пользователям.