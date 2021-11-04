В четверг, 4 ноября, Ирина Верещук, которая была назначена вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сложила полномочия народного депутата. Ее место в парламенте по списку "Слуга народа" займет Сергей Кострийчук.

"За" прекращение депутатских полномочий Верещук проголосовали 318 народных депутатов.

После того, как Ирина Верещук приняла присягу члена Кабинета министров и сложила полномочия народного депутата, избирательный список партии "Слуга народа" подвинулся и депутатом станет 140 номер в списке Сергей Кострийчук.

Ранее мы подробно писали, кто такой Кострийчук. В феврале 2020 года замглавы фракции Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, что Кострийчук вошёл в высший совет партии и отвечает за организационно-массовую работу. Кроме того, его фамилия фигурировала в расследовании "Слідство.інфо".

Напомним, 3 ноября Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Министерства обороны Андрея Тарана. Его пост занял Алексей Резников, который ранее подал заявление об отставке с поста вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.