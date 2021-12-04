Несмотря на то, что ранее в ЕС потребовали открыть все КПВВ на Донбассе, сегодня движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

По данным ведомства, ежедневно работает только КПВВ "Станица Луганская". Кроме того, за эту неделю пассажиропоток снизился на 18%.

С минувшей субботы через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 281 человек, а на контролируемую территорию – 5 904 человека.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" было разблокировано движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 410 человек и 91 транспортное средство к временно оккупированной части Донбасса. В то же время 231 человек и 55 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Кроме того, "новотроицкие" пограничники зафиксировали две попытки подкупов. Так, граждане предлагали правоохранителям 500 и 1600 гривен за пропуск на контролируемую территорию без установки приложения "Дома". Попытки взятки были предотвращены, а информацию о них передали в соответствующие органы.

Также ведомство сообщает о том, что жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 314,1 тонн гуманитарной помощи: продуктовых наборов, товаров медицинского назначения и гигиенических средств.

Между тем, ГНСУ обращает внимание людей на то, что в КПВВ по-прежнему действуют карантинные ограничения. Так, граждане Украины, подлежащие самоизоляции, при следовании на контролируемую украинскими властями территорию обязаны установить и активировать приложение "Дома".

В случае невозможности установки мобильного приложения, они подлежат обсервации. Иностранцам же при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

В то же время, стоит ознакомиться с полным перечнем категорий лиц, не подпадающих под самоизоляцию, которая будет прекращаться при получении отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста, проведенного после пересечения КПВВ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "ЛНР" упростили пропуск через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". При этом ограничение о том, что КПВВ можно пересекать не чаще одного раза в месяц оставили в силе.

Кроме того, Украина будет создавать условия для вакцинирования от коронавируса жителей аннексированного Крыма и неподконтрольной территории Донбасса.