Угольное дело Порошенко

Тема подозрения для Петра Порошенко вчера продолжала развиваться. После того как "Евросолидарность" во всем обвинила лично президента, Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию, сделав вид, что он, естественно, во всей этой ситуации не при делах, отослав всех к суду и правоохранительным органам.

Это выглядело неискренне, но, по крайней мере, логично. А вот потом президент сбился с логики и начал говорить о том, что его волнует на самом деле: о возможной реакции общества. Зеленский высказал убежденность, что общество не поддерживает те процессы, за которые сейчас выписывают подозрение Порошенко. И в 2014-м не поддерживало, и теперь не поддержит.

На основании чего президент делает такие выводы, непонятно. Ни в 2014-м, ни сегодня никто не спрашивал общество, что для него лучше: покупка угля у "ЛДНР" или зима в квартирах без отопления. И если спросят хотя бы при соцопросе, очень сомнительно, что общество поддержит уголовную ответственность за то, что его избавили от холода в квартирах. Если, конечно, под обществом подразумевать все 100% населения, а не те 20% электората, которые Зеленский сейчас пытается отобрать у Порошенко.

Но нелогичность президента даже не в этом, а в том, что общественное мнение (реальное или навязываемое обществу) не может определять приговор суда. Определять его может только закон – но никто не может показать хотя бы один закон, который осенью 2014-го запрещал закупку угля на неконтролируемых территориях у предприятий, работавших в украинской юрисдикции и плативших налоги в украинский бюджет. Поэтому обвинение в "измене Родине", выдвинутое Порошенко (а перед этим Медведчуку) явно высосано из пальца.

Интересно, что вчера пожелание следовать "верховенству права" в деле Порошенко и Медведчука высказало посольство США. Но в целом реакция американцев (которых поддержали лишь британцы) оказалась весьма скромной: ни осуждения, ни хотя бы озабоченности. Десять лет назад, когда против Юлии Тимошенко высказывались куда более обоснованные претензии, реакция Запада была гораздо жестче и конкретнее.

Нынешняя же реакция означает, что Вашингтон готов простить Зеленскому репрессии против Порошенко – в случае, если сам Зеленский будет послушен. Но если ослушается, озабоченность посольства сразу проявится.

Страсти по главе САП: конкурс прошел, победителя нет

Между тем шестой президент в меру своих возможностей продолжает линию своего предшественника: ни в чем не противореча Западу, с помощью всевозможных уловок торпедировать решения, принимаемые под его давлением.

Несмотря на вердикт Окружного админсуда Киева, который в понедельник назвал незаконной процедуру избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вчера эта процедура все-таки была проведена – с участием послов ряда стран "Большой семерки". То есть требование Запада провести избрание "нового Холодницкого" до Нового года вроде бы было выполнено.

Однако спецпрокурор в Украине не появился. Комиссия по избранию назвала лидера конкурса – детектива из НАБУ Клименко (он Запад полностью устраивает), – но не стала называть его победителем. Причина – в том самом понедельничном решении ОАСК.

Причем украинские члены комиссии вроде как тоже не возражают, чтобы назвать победителя, но с одним условием: сначала нужно отменить вердикт ОАСК, из-за которого избрание нового главы САП может оказаться незаконным.

В общем, все за то, чтобы было заполнено последнее звено в замкнутом цикле "антикоррупционного" контроля Запада над украинскими политиками, но самого последнего звена по-прежнему нет.

Зеленский еще раз выиграл время. Правда, как надолго – неизвестно, поскольку Госдеп начинает сердиться.

Зеленский агитирует против НАТО?

Сам Зеленский вчера продолжал делать вид, что и это его не касается. Зато он в очередной раз высказал ему пожелание назвать четкие сроки по вступлению в НАТО.

В общем-то как способ заговорить зубы стратегическим партнерам это допустимо. Но сам Зеленский не замечает, что, повторяясь с требованием по Североатлантическому альянсу, он выглядит уже просто смешно. И не было бы ничего страшного, если бы смешно выглядел капитан "95-го квартала", но, когда смешно выглядит президент страны, для самой страны это печально.

По сути, в глазах западных партнеров это обращение выглядит так: вы сказали нам "нет" в 2018-м, повторили его в 2019-м, 2020-м и 2021-м, так что скажите нам "нет" и в 2022-м.

Удивительно, что очередное "евроатлантическое" обращение Зеленского прозвучало после того, как он на саммите Восточного партнерства признал: НАТО нам ничего не должно. И вот теперь он же считает, что какой-то долг у Альянса перед Украиной все-таки есть.

Президент объяснил, что "тезис о ЕС через 30 лет и НАТО лет через 50" нас не устраивает, потому что демотивирует. Однако на самом деле куда больше демотивируют постоянные отказы и стук в закрытые двери. Так что, если тайной целью Зеленского является показать всем украинцам, что ни евро-, ни евроатлантическая интеграция нашей стране не светит, то он с ней успешно справляется. Что, в принципе, не так уж и плохо с точки зрения протрезвления общества.

Газ по 61 тысяче: когда власть созреет для прямого контракта с "Газпромом"?

А вот в газовом вопросе протрезвление общества наступает даже вопреки желанию власти. Вчера цена газа на европейском рынке впервые в истории превысила 2100 долларов за тысячу кубометров, а на украинском рынке – также впервые в истории – достигла 61 тысячи гривен.

При этом стоит добавить, что украинские 61 тысяча – это еще не последствие "европейских" 2100 долларов. Когда на внутреннем рынке появится еврогаз по вчерашним ценам, планка может подняться и до 70 тысяч гривен.

И это уже момент, когда можно спрашивать представителей бизнеса о том, что лучше: покупать "спотовый" газ по 61 тысяче или подписать с "Газпромом" прямой контракт, по которому даже при самых невыгодных раскладах (как недавно у Молдавии) газ будет по 450 долларов – то есть по 12 тысяч гривен. Или по 15-16 тысяч со всеми накрутками.

А потом – через два месяца или через пять – об этом уже можно будет спрашивать всех граждан Украины, потому что уже мало кто верит, что евроцены на спотовом рынке вернутся к нормальным показателям. Что означает: рано или поздно весь газ в хранилищах сожгут, и встанет вопрос о необходимости выровнять цены для всех потребителей.

Интересно, что все знают: нынешняя ситуация временна, и кардинальное решение все равно придется принимать не позже весны. Однако власть продолжает делать вид, что проблемы не существует.

"Нормандской пятерки" не будет

США готовы оказывать поддержку "нормандскому формату", но не будут в нем участвовать – такое заявление прозвучало вчера в Белом доме. Еще лет пять назад подобное решение Вашингтона могло вызвать только облегчение – учитывая резкие антироссийские настроения в Штатах во время президентских выборов-2016. Однако нынешнее желание американцев отстраниться от "нормандского формата" скорее вызывает сожаление, поскольку означает его фактическую смерть.

Понятно, что основной причиной неучастия Вашингтона в этом формате является не столько нежелание Берлина и Парижа делиться лаврами миротворцев, сколько то, что уже всем понятно, что никаких лавров не будет. Процесс прочно зашел в тупик и сигналы, которые идут из Киева демонстрируют, что украинская власть, также как и при Порошенко, не хочет выполнять политическую часть Минских соглашений.

К слову, как раз вчера глава Офиса президента Андрей Ермак объявил, что партнерам по "нормандскому формату" переданы новые мирные инициативы Зеленского – и, даже не читая их, понятно, что единственная цель инициативы – похоронить Минские соглашения, для выполнения которых и существует "нормандский формат".

Украинская власть окончательно перестала считаться и с Берлином, и с Парижем. Единственный, кто имеет рычаги реального влияния на Киев, – это Вашингтон. В Москве это понимают и уже не возражают против участия американцев в мирном процессе, но теперь американцы отказались, так что мирный процесс продолжит оставаться в тупике.

И будет там до тех пор, пока все не решится в ином формате – между Вашингтоном и Москвой. Без Берлина, Парижа и Киева.