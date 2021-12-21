В Офисе президента (ОП) Украины прокомментировали решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) по поводу признания незаконным порядка проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщается на сайте ОП в понедельник, 20 декабря.

В заявлении говорится, что позиция президента и Офиса президента относительно конкурса для отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизменна и уже неоднократно озвучивалась.

"Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП. Для этого у комиссия есть все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении ОП.

"Конечно, мы увидели сообщение о решении Окружного административного суда Киева по иску одного из бывших работников НАБУ относительно процедурных аспектов проведения этого конкурсного отбора. Но подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий этап конкурса - может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", - сообщили в Офисе Президента Украины.

У Зеленского добавили, что не видят оснований для затягивания сроков проведения конкурса.

Напомним, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина до конца 2021 года должна завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский заверил, что до конца года у САП появится глава, а комиссия по его отбору ускорит работу.

Также мы писали, что дипломаты G7 примут участие в финальном этапе конкурса по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который состоится во вторник, 21 декабря.