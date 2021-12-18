Послы G7 ожидают от президента Украины Владимира Зеленского скорого завершения конкурсного отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины и конкурентного отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщают послы Большой семерки в Twitter по итогам встречи дипломатов с Владимиром Зеленским.

"Послы G7 были рады снова видеть президента Украины для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы отметили свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году", — говорится в сообщении.

Также указано, что на встрече дипломаты приветствовали "историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на его полную имплементацию".

"Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, в частности, прозрачного конкурсного процесса для новых судей Конституционного суда", — говорится в сообщении.

В твиттере уточняется, что представители стран "Большой семерки" надеются на успешную работу антикоррупционных органов и Службы безопасности Украины в будущем.

"Послы одобрили закон о НАБУ и выразили ожидание конкурентного избрания его нового директора и скорейшего завершения процесса отбора руководителя/председателя САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную современную СБУ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Назар Холодницкий подал в отставку с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, 8 ноября Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятого Верховной Радой 19 октября 2021 года. Главное изменение - теперь право назначать главу НАБУ предоставляется Кабмину.