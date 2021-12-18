Выборы главы САП, реформа СБУ, отбор судей КСУ. Послы G7 сказали Зеленскому, что от него ждут
Послы G7 ожидают от президента Украины Владимира Зеленского скорого завершения конкурсного отбора на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины и конкурентного отбора нового директора Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщают послы Большой семерки в Twitter по итогам встречи дипломатов с Владимиром Зеленским.
"Послы G7 были рады снова видеть президента Украины для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы отметили свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году", — говорится в сообщении.
Также указано, что на встрече дипломаты приветствовали "историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на его полную имплементацию".
"Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, в частности, прозрачного конкурсного процесса для новых судей Конституционного суда", — говорится в сообщении.
В твиттере уточняется, что представители стран "Большой семерки" надеются на успешную работу антикоррупционных органов и Службы безопасности Украины в будущем.
"Послы одобрили закон о НАБУ и выразили ожидание конкурентного избрания его нового директора и скорейшего завершения процесса отбора руководителя/председателя САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную современную СБУ", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Назар Холодницкий подал в отставку с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Кроме того, 8 ноября Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", принятого Верховной Радой 19 октября 2021 года. Главное изменение - теперь право назначать главу НАБУ предоставляется Кабмину.