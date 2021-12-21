Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 21 декабря объявила результаты по итогам собеседований. Детектив НАБУ Александр Клименко набрал 151 балл, а лидером стал прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 200 баллов. Однако победителя конкурса комиссия называть не стала.

Ее заседание транслируется на Ютуб-канале "Конкурс САП - 2021".

21 декабря комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня:

проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП;

оценивание результатов;

определение победителей конкурса.

Вечером члены комиссии огласили итоговые баллы профессиональной компетенции по результатам собеседований, но не сошлись во мнениях по поводу того, объявлять ли победителя конкурса.

Иностранные члены комиссии настаивали на определении победителя без промедления, а глава органа Екатерина Коваль высказала опасение по поводу легитимности такого результата в связи с решением ОАСК.

"Нам необходимо отменить решение ОАСК, а потом принимать решение", - сказала она.

Коваль также добавила, что следует подготовить проект решения по рейтингу.

После споров о переносе комиссия объявила перерыв в заседании.

Отметим, что ускорение процесса определения главы САП было одним из требований "большой семерки" на недавней встрече с Зеленским.

Между тем вчера Окружной административный суд Киева признал незаконным порядок проведения конкурса на должность главы (САП).

"Страна" приводила реакцию Офиса президента на решение ОАСК. Владимир Зеленский надеется, что руководителя САП изберут до конца текущего года.