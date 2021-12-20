Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным порядок проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), финал которого должен был пройти во вторник, 20 декабря, и куда намеревались прийти послы стран G7.

Об этом сообщается в решении ОАСК.

Но теперь, после решения суда, сам конкурс, завершение которого настойчиво добивается Запад, под вопросом.

"Похоже, назревает большой скандал и разборки между послами и Офисом президента", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина до конца 2021 года должна завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также мы писали, что весной 2019 года тогдашний американский посол в Украине Мари Йованович потребовала увольнения главы САП Назара Холодницкого, уличенного в коррупции. Отставка Холодницкого состоялась только спустя год - в августе 2020 года. С тех пор ведомство остается без руководителя.

Заседание комиссии, на котором должны были выбрать нового главу САП, должно было состоятся еще 9 октября, однако мероприятия перенесли из-за отсутствия кворума.

Президент Владимир Зеленский заверил, что до конца года у САП наконец-то появится глава, а комиссия по его отбору ускорит работу.