Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина до конца 2021 года должна завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, которая проходит в Киеве.

"Мы призываем без промедлений завершить процесс значения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс назначения нового руководителя был завершен", - сказала Квин.

Также она выразила надежду на то, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.

Напомним, еще весной 2019 года тогдашний американский посол в Украине Мари Йованович потребовала увольнения главы САП Назара Холодницкого, уличенного в коррупции.

Однако отставка Холодницкого состоялась только спустя год - в августе 2020-го. С тех пор ведомство остается без руководителя. Заседание комиссии, которая должна выбрать нового главу прокуратуры, не состоялось 9 октября из-за отсутствия кворума.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заверил, что до конца года у САП наконец-то появится глава, а комиссия по его отбору ускорит работу.