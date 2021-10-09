В США и ЕС недовольны задержками с выбором главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такое заявление после сегодняшнего срыва решающего заседания отборочной комиссии сделали в американском посольстве в Киеве.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне.

Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами" - говорится в обнародованном заявлении посольства США в Киеве.

Напомним, что главу САП выбирают после отставки Назара Холодницкого в 2020 году. Н это место претендуют более сотни кандидатов. Их обирает комиссия из 11 человек. 9 октября не явились три человека, поэтому заседание не состоялось.

"Страна" уже писала, что, похоже, украинская власть входит в клинч с Западом, поскольку подконтрольные Зеленскому члены конкурсной комиссии сорвали решающий этап конкурса (практические задания), на котором победителем, по указанию Запада, должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко. Читайте об этом подробнее в нашем материале.