Сегодня, в 11 часов по киевскому времени (в 12 мск) в Манеже начинается пресс-конференция Владимира Путина. Мероприятие очное, пройдет в традиционном режиме: вопрос журналиста — ответ президента России. Включений граждан, как во время прямой линии, не будет.

В этом году встреча Путина со СМИ состоится на фоне высокой напряженности между Россией и США, ожидания переговоров по безопасности Москвы и Вашингтона, стремительно растущих цен на газ в Европе. Отдельный контекст создали публикации иностранных изданий. В них на протяжении последних полутора месяцев сообщается о готовящемся нападении российской армии на Украину.

В этом году из пандемии коронавируса на мероприятие аккредитовали только 500 журналистов (ранее приглашали всех, потому цифра была больше в 2—3 раза). Вместе с тем, по данным организаторов, пропуск на пресс—конференцию получили представили всех ведущих мировых изданий, которые изъявили такое желание.

Под плеером с прямой трансляцией "Страна" публикует главные заявления Путина, связанные с международной политикой, Украиной, мировой экономикой и другими значимыми темами. Этот материал обновляется.

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Пресс—конференция Владимира Путина. Главные события и заявления

11:27 Путин отметил, что к 80% коллективного иммунитета к коронавирусу Россия может выйти к концу первого квартала 2022 года.

11:22 Путин начал с того, что оценил состояние экономики в свете продолжающегося распространения коронавируса.

Сказал о демографии: "146 миллионов граждан для такой большой территории, как у нас — это недостаточно. Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, — важнейший драйвер экономики".

11:13 Началась пресс—конференция.

10:42 Иностранные журналисты сообщают российским СМИ, что будут ожидаемо намерены задавать вопросы по мотивам своих публикации — о готовящемся, по их информации, вторжении России в Украину.

10:31 Дмитрий Песков сообщил, что большая часть аккредитованных журналистов — иностранные.

10:27 Российские журналисты спрашивают у граждан, что бы они спросили у Путина, будь такая возможность. Самый распространенный вопрос — об обязательной вакцинации, которая проходит в РФ с лета, а также возможном введении qr—кодов для посещения общественных мест (законопроект принят в Госдуме в первом чтении).

10:18 В пресс—конференции будут участвовать в том числе российские региональные журналисты. Их вопросы к Путину в основном касаются социальной политики, поддержки незащищенных слоев населения, медицины, борьбы с коронавирусом в РФ.

10:01 Аккредитовано 507 журналистов. Корреспонденты Первого канала, которые ведут прямой эфир, говорят о том, что главной темой сегодня должны стать взаимоотношения России и США.

09:52 В мероприятии будут участвовать представители СМИ, которые в России признаны иностранными агентами. А также спецкор "Униана" Роман Цимбалюк, который уже завтра должен явиться в московскую прокуратура по делу о вражде и ненависти к россиянам.

09:40 Музыкант Сергей Шнуров, также аккредитовавшийся как журналист, пьет чай в пресс-центре. Другие участники делают с ним селфи. "Пресс-конференция не моя, а фотографируюсь я", — говорит артист.