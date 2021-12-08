Украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к русскому народу.

Об этом сообщает Телеграм-канал "RT на русском" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Прокуратурой округа рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Романа Цимбалюка дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура рассмотрит вопрос о возбуждении журналистом вражды и ненависти по отношению к россиянам и российской власти.