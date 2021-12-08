Украинская киберполиция начала досудебное расследование в отношении сайта "Миротворец" после обращения омбудсмена Людмилы Денисова с просьбой разобраться, как на сайт попала 12-летняя девочка из Луганска Фаина Савенкова.

Об этом в киберполиции рассказали в ответ на запрос "Суспильного".

Как сообщили в киберполиции, сейчас правоохранители из этой структуры проводят расследование по статье 182 Уголовного кодекса Украины - "нарушение неприкосновенности частной жизни". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ареста до шести месяцев или лишение либо ограничение свободы до пяти лет.

Как писала "Страна", данные Фаины внесли на сайт, когда девочке было 12 лет. В октябре ей исполнилось 13. На "Миротворце" написали, что жительница Луганска "систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и к ее гражданам".

После этого девочка обратилась в ООН с просьбой повлиять на украинские власти, чтобы информация о несовершеннолетних была незамедлительно удалена с сайта, а сам ресурс заблокирован. В ответ ООН ограничилась призывом не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях.

На публикацию данных отреагировала и омбудсмен Денисова. Она потребовала у полиции и СБУ изъять с сайта "Миротворец" данные о луганской девочке, но в целом выразилась в том духе, что "Миротворец" приносит пользу.