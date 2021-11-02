Омбудсмен Людмила Денисова официально прокомментировала публикацию личных данных 12-летней писательницы из Луганска Фаины Савенковой на сайте "Миротворец". Уполномоченная по правам человека расценила это нарушением законов и призвала силовые ведомства убрать информацию о девочке с сайта.

Заявление появилось в Телеграм-канале Денисовой.

В его начале омбудсмен отметила, что "Миротворец", в общем, приносит пользу: "занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка, а также публикует на своем сайте данные о лицах, которые, по мнению организации, представляют угрозу нацбезопасности Украины".

Но после этого Денисова перечислила законы, которые нарушил сайт, разместив данные о ребенке:

статья 38 Конвенции ООН о правах ребенка и Факультативный протокол к ней, по которым Украина обязалась обеспечивать защиту детей, втянутых в вооруженный конфликт;

резолюция Совета Безопасности ООН № 2427 (2018), по которой к детям, завербованным в нарушение международного права вооруженными силами и обвиняемым в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться прежде всего как к жертвам;

статья 10 закона Украины "Об охране детства", по которой разглашение или публикация любой информации о ребенке, способной причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается.

"В связи с этим обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт", - сообщила Денисова.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации с Фаиной.

Мы также писали, что девочка попросила генсека ООН помочь закрыть скандальный ресурс "Миротворец".