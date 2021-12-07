Мэр Полтавы Александр Мамай, который заявил, что на Донбассе идет братоубийственная война в интересах США и России, оказался в списке базы данных сайта "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте.

На "Миротворце" Мамай обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов".

Его обвиняют в "распространение кремлевской пропаганды", "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также в "участии в пропагандистских мероприятиях России".

Также ему припоминают членство в "Партии регионов" и обвиняют в симпатиях к бывшему президенту Виктору Януковичу в прошлом.

Напомним, ранее Мамай в интервью каналу "Наш" заявлял, что на Донбассе брат идёт на брата в интересах США или России.

"Мне кажется, что на нашей территории воюют два сверхдержавы - это Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень жаль, что идет брат на брата", - сказал он.

Мы рассказывали, что Александр Мамай выиграл на выборах мэра Полтавы прошлой осенью, до этого, с 2010 по 2018 годы он также занимал кресло полтавского градоначальника.

Также мы писали, что в начале сентября этого года в Полтавском горсовете прошли обыски. СБУ провели следственные действия в кабинетах мэра города Александра Мамая. Однако, по какой причине проводились обыски, в спецслужбе не уточнили.