Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что война на Донбассе - это братоубийственная война, которая идет в интересах США и России.

Об этом Мамай заявил в эфире телеканала "НАШ".

По словам городского главы, на территории Донбасса воюют две страны — США и Россия.

"Мне кажется, что на нашей территории воюют два сверхдержавы - это Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень жаль, что идет брат на брата", - сказал Мамай.

Мэр уточнил, что похожее мнение относительно политики складывается и у жителей Полтавы.

Как писала ранее "Страна", в начале ноября мэр Чернигова Владислав Атрошенко резко раскритиковал евроатлантический курс Украины и НАТО в целом. По мнению городского главы Альянс еще никого не защитил.

Напомним, Александр Мамай выиграл на выборах мэра Полтавы прошлой осенью, до этого, с 2010 по 2018 годы он также занимал кресло полтавского градоначальника.

Мы также писали, что в начале сентября этого года в Полтавском горсовете прошли обыски. СБУ провели следственные действия в кабинетах мэра города Александра Мамая. Однако, по какой причине проводились обыски, в спецслужбе не уточнили.

Кроме этого, сразу несколько западных СМИ вчера опубликовали карты скопления российских войск у границы Украины. И рассказали, как они будут наступать в случае войны, которая, по мнению изданий, может скоро начаться. "Страна" проанализировала эти карты.