Российский артист и певец Михаил Шуфутинский собирается выступить с концертом в Киеве, несмотря на то, что он внесён в "Миротворец".

Об этом свидетельствует открытая продажа билетов на "Сoncert.ua".

Российский артист, который часто выступает в Крыму, анонсировал свой концерт "За милых Дам, или 30 лет спустя" во Дворце спорта в Киеве на 8 марта следующего года.

При этом билеты на концерт Шуфутинского достаточно дорогие. Самые дешевые места стоят от 590 грн, а лучшие - почти 6 тысяч грн.

В свою очередь пользователи соцсетей негативно отреагировали на эту новость, так как артист внесен в базу "Миротворец". Некоторые из них начали активно оставлять гневные комментарии под постом в Facebook, но сервис Concert.ua ограничил комментарии. Также сервис ограничил доступ к комментариям и в Instagram.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что чиновники из МИД Литвы признали российских певцов Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского "инструментами российской пропаганды" и решили запретить им въезд в страну.

Позже в Службе безопасности Украины пояснили, что запрет Филиппу Киркорову посещать Украину, срок которого распространяется на три года, связан с необходимостью обеспечить нацбезопасность нашей страны.