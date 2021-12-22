Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что военно-технический ответ, о котором говорил глава РФ Владимир Путин, не является новой гонкой вооружений, это "набор мер по обеспечению безопасности России".

Об этом представитель Кремля рассказал во время брифинга в среду, 22 декабря.

"Это целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и взаимосдерживанию паритета. Более специфическую информацию сейчас не хотел бы предоставлять вам", — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что Владимир Путин утверждает, что юридическим гарантиям от США верить нельзя. При этом он считает, что его стране нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии с американской стороны. Он также добавил, что Российская Федерация выступает против кровопролития и хочет решать вопросы дипломатическим способом, имея при этом гарантии безопасности.

Кроме того, Путин заявил, что если инфраструктура НАТО появится в Украине, то подлетное время ракет значительно сократится. Путин заявил, что Москва готова "предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США".