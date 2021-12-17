Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, смотрит ли Владимир Путин TikTok.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на интервью Дмитрия Пескова в эфире телеканала RTVI.

В интервью Дмитрий Песков рассказал, что из Telegram-каналов в основном читает ленту информационных агентств.

"Агентства, на самом деле, агентства в Telegram-каналах", - ответил пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос, что он обычно читает из Telegram-каналов.

Дмитрий Песков также признался, что очень любит канал "Усы Пескова".

"Там есть очень хороший, злой, но элегантный юмор", - прокомментировал он.

Кроме того, пресс-секретарю президента РФ задали вопрос, видел ли Владимир Путин хоть один TikTok.

"Надеюсь, что нет", - ответил Дмитрий Песков и засмеялся.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Путин ранее обещал подумать над возможностью стать видеоблогером. Таким образом он ответил на заявление участника проекта "Россия - страна возможностей", который рассмотрел в главе государства большой потенциал блогера.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин не пользуется датой на своих часах и даже не следит за ее правильностью.