Президент России Владимир Путин раскритиковал перегибы в борьбе за равные права полов на Западе. По его мнению, они могут довести до обобществления женщин.

Об этом глава Кремля сказал 21 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали, – не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг – и вы там будете", - предостерег Путин.

Он добавил, что ревнители новых подходов к ценностям заходят так далеко, что хотят отменить сами понятия мужчины и женщины.

"Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все-таки есть и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму. "Родитель номер один" и "родитель номер два", "родивший родитель" вместо "мама", запрет на использование словосочетания "грудное молоко" и замена его "человеческим молоком" – чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились. Повторю, это не ново, в 1920-е годы советские культуртрегеры так называемые изобрели тоже так называемый новояз, полагая, что таким образом они созидают новое сознание и меняют ценностный ряд. И, как я уже говорил, такого наворотили, что до сих пор икается подчас", - сказал президент РФ.

По его словам, в России будут формировать свои подходы по ответам на вызовы перед человечеством и "руководствоваться идеологией здорового консерватизма".

На том же мероприятии Путин негативно оценил воспитание детей на Западе, где внушают идею о возможности смены пола чуть ли не с пеленок.

Также президент России упоминал в своем выступлении Украину.