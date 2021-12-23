Во время пресс-конференции в четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский попал под влияние "нациков".

По словам Путина, Киев саботирует положения Минских соглашений о выборах, особом статусе и амнистии. И отказывается разговаривать с представителями Донбассе.

"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят - "нациков", вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире", - уточнил он.

Путин также раскритиковал санкции СНБО против украинских граждан, сказав, что таким образом Киев расправляемся с силами, которые готовы к диалогу с Москвой.

Также он напомнил, что Украина отменила приказы о запрете на ведение ответного огня.

"Спросите их, зачем они это сделали? И почему они стреляют по своим гражданам на Донбассе", - сказал Путин.

На вопрос о том, каково будущее Донбасса, Путин ответил, что его должен определить сам народ Донбасса.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Путин дает большую пресс-конференцию, и публикует главные заявления об Украине, мире и войне.

Также мы писали о том, что в ответ на вопрос о нападении на Украину Путин потребовал гарантий от Запада по поводу нерасширения НАТО на Восток.