Во время пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря британский телеканал Sky News потребовал у президента РФ гарантий о ненападении на Украину. Путин в ответ заявил, что нападает Запад, и потребовал от него гарантий.

"Дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Это что, избыточное требование, не ставить ракет у нашего дома? Как бы американцы отнеслись к нашим ракетам на границе Мексики и США?", - ответил Путин.

Путин заявил, что ему важен не ход переговоров со США, а их результат.

"Вы должны дать гарантии, а не мы. И немедленно, сейчас", - сказал Владимир Путин.

Напомним, "Страна" следит за большой пресс-конференцией Владимира Путина в онлайн-репортаже и публикует главные заявления об Украине, мире и войне.

Также мы писали о том, что Путин дал своё объяснение публикациям о вторжении в Украину, которые последнее время появляются в СМИ. По его словам, обострение взаимоотношений Москвы и Запада началось еще в 2014 году во время "государственного переворота в Украине". Также он предположил, что сейчас готовится третья попытка ударить по Донбассу.