Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден могут провести следующий разговор по видеосвязи до наступления Нового года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В то же время пресс-секретарь главы РФ добавил, что у лидеров двух стран пока нет четкой договоренности по поводу даты видеозвонка.

Также Песков прокомментировал прозвучавшее ранее заявление госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не планирует проводить новую встречу двух президентов. Песков заявил, что Блинкен говорил именно о встрече лидеров в оффлайн-формате.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры между Путиным и Байденом с помощью защищенной линии видеосвязи.

После двухчасовых онлайн-переговоров с главой Российской Федерации Джо Байден заявил о том, что планирует еще один разговор с руководителем РФ в ближайшем будущем.

В свою очередь Путин, открывая переговоры с президентом Соединенных Штатов, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично. Однако, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что на данный момент говорить о личной встрече лидеров России и Америки в очном формате рано.