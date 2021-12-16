Россия готова к диалогу с НАТО о проектах документов по гарантиям безопасности, предложения по которым РФ передала Альянсу. Заммглавы МИД РФ Рябков готов прилететь на переговоры в любую нейтральную страну.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Ушаков (помощник президента РФ - Ред.) дал разъяснения по проектам двух документов, договора и соглашения, по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне....Что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - рассказал Песков.

Песков объяснил, что заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров.

Напомним, 2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать переговоры об исключении продвижения Североатлантического альянса на восток, требуя при этом письменных, юридических гарантий.

Также сообщалось, что Байден заявил о готовности США и НАТО изучить возможность гарантий для РФ о нерасширении блока. Позже Россия передала НАТО и странам Запада предложения о договорах по гарантиям безопасности.