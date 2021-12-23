Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отвести от границ Украины войска во время праздников. Также он заявил о том, что в НАТО есть неопределенность по поводу намерений России.

Об этом со ссылкой на Столтенберга сообщает dpa.

По его словам, сейчас возле границ Украины Россия собрала несколько десятков тысяч солдат, а также боевые танки и беспилотники, и нет никаких признаков того, чтобы этот марш останавливался или замедлялся. А Россия "имеет возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех".

При этом он не смог сказать, считает ли он, что перемещение войск к границам Украины было попыткой России прежде всего требовать уступок со стороны НАТО в вопросах безопасности.

"Есть неопределенность относительно намерений России", - сказал он.

Кроме того, он не стал прямо говорить о том, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию расширением присутствия войск в восточных странах альянса.

"Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дальше корректировать присутствие войск", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Столтенберг заявил о готовности к переговорам с учетом предложений Кремля относительно гарантий безопасности от НАТО.

"Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако мы не пойдем на компромиссы относительно основных принципов. Мы не можем поставить под сомнение право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", - сказал он.

Напомним, недавно секретарь СНБО Данилов заявил о 122 000 военных РФ, которые стоят у границ Украины, и о 143 000, которые стоят чуть подальше.

Также мы писали о том, что Лавров анонсировал старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января.