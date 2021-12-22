На данный момент в двухстах километрах от границы Украины находится 122 тысячи российских военных и в целом ситуация на границе неспокойная.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, цитирует "Интерфакс-Украина".

"Если для наших западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте новость, то для нас это ежедневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны РФ", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО охарактеризовал ситуацию на границе Украины с Россией как неспокойную, но добавил, что она находится под контролем СНБО и президента. По словам Данилова, сейчас в 200км от границы Украины находится 122 тыс. российских военных и еще 143,5 тыс. военных - в 400 км от границы.

"В случае обострения ситуации – это (вторжение РФ - Ред.) не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", – считает Данилов.

Ранее Данилов рассказал, что в случае необходимости в Украине молниеносно введут военное положение.

Также сообщалось, что на прошлой неделе секретарь СНБО заявил об отсутствии угрозы вторжения России.