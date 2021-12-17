Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас угрозы вторжения России нет, но она может возникнуть уже завтра.

Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф", отрывок которого опубликован в Фейсбуке СМИ.

"Когда 30 октября через газету The Washington Post начали раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных и тому подобное, мы четко дали понять, что мы владеем информацией. На тот момент этого (скопления военных – Ред.) не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критическое, чтобы говорить, что завтра они начнут (вторжение– Ред.)", - считает Данилова.

Также он заверил, что в Киеве внимательно следят за ситуацией с российской стороны границы.

"Мы четко понимаем, что находится в радиусе 200 километров от нашей границы до 400 километров от нашей границы. Мы осознаем, что это за группировки, их численность и понимаем, чем они оснащены. У нас все это находится под контролем. Сегодня такой опасности мы не видим. Может ли такая опасность возникнуть завтра? Да, может. Потому что мы не знаем, что там в головах у людей, сидящих в Кремле", - сказал Данилов.

Буквально вчера Данилов заявлял о нехватке скопившихся у границ российских войск для вторжения в Украину.

А вот Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация скапливает войска возле границ Украины для шантажа Запада.