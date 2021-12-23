Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что обострение взаимоотношений Москвы и Запада началось еще в 2014 году во время государственного переворота в Украине.

Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

Путин сообщил, что обострение с Западом началось в 2014 году в Украине. А до этого РФ работал со всеми правительствами в Киеве.

"Никакие действия в отношении Крыма нам и в голову не приходили", - заявил президент РФ.

Затем, по его словам, ситуацию поменял "кровавый госпереворот" на Майдане и нарушение гарантий, данных Януковичу Западом: "Зачем? Янукович и так на все согласился".

После этого, говорит Путин, Крыму не могли отказать признании. Президент РФ добавил, что Украина - это "государство, куда засунули исторически российские территории".

"Так возник кризис, который сегодня развивается", - заявил Путин.

Он напомнил, что Украина дважды пыталась силовым путем решить ситуацию на Донбассе, несмотря на его договоренности с Порошенко. Также Путин возмутился законам о языке и о коренных народах.

Президент РФ предположил, что сейчас готовится третья попытка ударить по Донбассу.

"Складывается впечатление, что в Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас - не вмешивайтесь, мы должны реагировать", - сказал он.

Параллельно из Украины строят "Антироссию" и накачивают ее вооружениями, чтобы "толкнуть радикалов на решение вопросов на Донбассе и в Крыму, заявил президент РФ. Поэтому дальше "никакого движения в эту сторону быть не должно" - так Путин, по его словам, поставил вопрос перед Байденом.

И это станет предметом январских переговоров с американцами, для которых "представители уже назначены".

Напомним, сегодня Путин дает большую пресс-конференцию за которой "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что 21 декабря Путин пообщался об Украине с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном.