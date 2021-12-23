Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает с Китаем высокотехнологичные типы вооружения, ведет совместное военное патрулирование и осваивает космос.

По его словам, это беспрецедентное стратегическое сотрудничество.

"Наше партнерство стратегического характера - беспрецедентное, которого ранее никогда не было. И, безусловно, это мощный мировой стабилизирующий фактор", - отметил Путин.

Примечательно, что прозвучало это заявление сразу после вопроса о вероятности войны в Украине и требований от США гарантий по безопасности.

Напомним, Путин дает большую пресс-конференцию, за которой "Страна" следит онлайн.

Ранее "Страна" писала о том, что генсек НАТО предложил Путину использовать праздники, чтобы отвести войска РФ от границ Украины.

Также мы сообщали, что Путин дал своё объяснение публикациям о вторжении в Украину.