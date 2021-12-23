Президент России Владимир Путин вслед за заявлением о том, что Донбасс был прикреплен к Украине большевиками, заявил, что Украина появилась благодаря Ленину.

Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

Отвечая на вопрос журналистки SkyNews Путин напомнил о том, что у США и Мексики тоже есть взаимные территориальные претензии и напомнил, что раньше Техас принадлежал Мексике.

Вслед за этим он напомнил, что и Украина обросла территориями благодаря Ленину, предложив не заостряться на вопросах истории.

"Мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-ого года Союзный и 24-ый год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам", - заявил Путин.

Напомним, ранее Путин заявил, что обострение взаимоотношений Москвы и Запада началось еще в 2014 году во время государственного переворота в Украине.

Также сообщалось, что сегодня Путин дает большую пресс-конференцию, за ходом которой "Страна" следит в обновляемом материале.