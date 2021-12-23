Монополия на заявления: почему Зеленский запретил Данилову говорить о внешней политике

Не закончив закручивать гайки в отечественном информпространстве, Владимир Зеленский вдруг взялся за международное. Вчера появился президентский указ о том, что внешнюю политику имеют право комментировать только три государственных деятеля: сам глава государства, премьер и министр иностранных дел. Ну, или, в крайнем случае, другие официальные лица, но только по поручению трех вышеперечисленных товарищей.

Закручивание гаек на международной арене в указе объяснено вполне логично: "в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства". И, в принципе, данное объяснение действительно соответствует действительности. Не объяснено только, почему Зеленского два с половиной года это единство не волновало, а теперь вдруг стало актуальной потребностью.

Причин на самом деле может быть много. К примеру, секретарь СНБО Алексей Данилов. Полтора месяца американские СМИ нагнетали ситуацию вокруг "российского вторжения", к ним подключились американские чиновники и даже украинские силовики, а тут выходит на брифинг Данилов и говорит о том, что ему непонятно, зачем все это нагнетается.

Естественно, у американцев такая официальная позиция Киева вызывает раздражение. Поскольку заявление Данилова печатают европейские СМИ, и у немецкого правительства возникает вопрос: а зачем, собственно, угрожать России санкциями за вторжение, если даже в Украине в это вторжение не видят?

Зеленскому, понятное дело, вовсе ни к чему получать претензии Штатов еще и за это – у него своих проблем с американцами хватает. Поэтому и появился такой указ, которым, с одной стороны, Данилову объясняют, чтобы не лез не в свои дела, а с другой – перед Вашингтоном оправдываются, что секретарь СНБО не является лицом, уполномоченным озвучивать официальную позицию.

В общем, единство внешнеполитической линии теперь будет гарантировано. Одна проблема – его нет в голове у самого Зеленского.

К слову, буквально в день подписания указа его грубо нарушил глава Офиса президента Андрей Ермак. Вчера он лично решил прокомментировать договоренности по перемирию на Донбассе. Хотя, исходя из указа президента, права на это не имел.

Газ по 73: почему "Нафтогаз" жалуется в Еврокомиссию, а не на Банковую

Как и следовало ожидать, украинский газовый рынок вчера побил очередной рекорд: "Нафтогаз" предложил покупать у него "голубое топливо" по 73 гривны за кубометр. То есть по 2,7 доллара – по цене, которой европейский спотовый рынок еще ни разу не достигал.

Понятно, что спроса на газ по такой цене не было. И "Нафтогазу" такая ситуация, видимо, не нравится, поскольку вчера он подал жалобу в Еврокомиссию на "Газпром".

Украинская компания обвиняет россиян в том, что они "уменьшили продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос", да еще и ограничили "возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу".

В общем, все это названо причиной рекордного роста европейских цен на газ и несет "значительные негативные последствия для всех европейских потребителей". А значит – Еврокомиссия обязана отреагировать.

Собственно, ничего нового в аргументации НАКа нет – все это можно было прочитать в последние четыре месяца и в европейских, и в украинских СМИ. Больше того, буквально на днях почти то же самое заявило руководство Еврокомиссии – причем без каких-либо обещаний "оргвыводов" в отношении "Газпрома". Просто констатация факта.

Так что в заявлении "Нафтогаза" не было никакого смысла: Еврокомиссия прекрасно понимает, что именно происходит, но сделать ничего не может. "Газпрому" нечего предъявить, поскольку по долгосрочным контрактам он поставляет газ без задержек, а торговать на европейском спотовом рынке его никто не может заставить. Это не его обязанность. Также как и нет обязанности продавать туда газ у американских компаний, которые перенаправили все свои объемы на азиатский рынок, где цены выше.

Понятно, что единственная возможная реакция Еврокомиссии на подобное заявление – это раздражение: ведь от нее требуют сделать то, что она не может сделать. И здесь еще следовало бы уточнить: а давал ли президент, премьер или министр иностранных дел поручение "Нафтогазу" делать подобное заявление на международном уровне? Или его отправили в Еврокомиссию еще до появления президентского указа?

Впрочем, реакция Еврокомиссии – дело второстепенное. Первостепенный вопрос – что делать с такими ценами. Очевидно, что решение может быть только одно: отказаться от внутреннего ценового паритета с европейской ценой и заключать долгосрочный контракт с "Газпромом". Но письмо об этом надо писать не Еврокомиссии, а на Банковую.

Эксперт на крючке: кого посольство США поставило руководить украинскими судьями

Скандал вокруг провала с избранием нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще только разгорается, а тем временем возник еще один – в Этическом совете при Высшем совете правосудия: как выяснилось, один из "независимых экспертов по этике", американский юрист Роберт Корди у себя на родине, мягко говоря, мошенничает, используя чужой номер социального страхования.

Для украинцев какой-то там номер мало что значит, но по американским фильмам многие знают, что номер соцстрахования у них – один из главных идентификаторов личности. Махинация, подобная той, которую совершил Корди, по законодательству США тянет минимум на пять лет тюрьмы. Но у нас мистер Корди вовсе не уголовник, а уважаемый член Этического совета, который определяет – достойны те или иные украинские юристы находиться в главном контрольном органе правосудия или нет. Проще говоря, Корди – один из тех, кого американское посольство поставило руководить украинским правосудием.

Когда-то некоторые британские колонии начинались с того, что за океан высылали уголовников. Но чтобы ставить своего уголовника во главе целой судебной системы чужого государства – до этого ни одни колонизаторы не додумывались.

Между тем, система очень удобная: если украинская Фемида будет работать так, как надо посольству США, уважаемый мистер Корди может чувствовать себя спокойно. Еще и получать зарплату от украинского государства. Но вдруг что-то пойдет не так – обвиняемый Корди тут же отправится в американскую тюрьму. Поэтому ошибаться он не будет.

Зачем армии журналистки и главные бухгалтеры?

Министерство обороны ускорило переход на стандарты НАТО. Если точнее, на стандарты НАТО в том виде, в каком их представляют украинская власть и чиновники самого Министерства обороны. В результате этого видения появился приказ, которым регулируется постановка на воинский учет женщин. Пока не всех подряд, как мужчин, а только согласно определенному списку профессий.

Этот список заставляет подозревать, что натовские стандарты очень сильно преломляются в киевских кабинетах и что на самом деле аналога ни в одной стране Альянса не существует.

Взять, к примеру, такую профессию из списка как главный бухгалтер. В НАТО ни за что не додумались бы до того, что именно женщины с этой профессией необходимы армии на случай военного положения. Но украинские военные – люди практичные, они понимают, что главный бухгалтер – это женщина с деньгами, она точно будет откупаться, если ей прикажут сменить свой кабинет на окопы.

Но обслуживание коррупционной вертикали данным приказом – это еще полбеды. В конце концов, можно понять чиновников Минобороны: армию финансируют плохо, зарплаты повышают, но конверты, как "слугам народа" в Верховной Раде, никто не раздает.

Однако приказ содержит и "политическую составляющую", явно вписанную по указанию с Банковой: он обязывает поставить на учет всех женщин-журналисток. Тут уж явно речь идет не о взятках, а том, что подобный приказ в случае военного положения позволяет легально уничтожить любое СМИ. Ведь мужчины-журналисты и так военнообязанные, а если вместе с ними мобилизовать и женщин, то в редакции просто никого не останется. Третий пол пока в Украине не предусмотрен.

Ответит ли Ровенский облсовет за "угрофиннов в одеждах обезьяно-людей"?

Ровенский облсовет вчера принял обращение к президенту и парламенту, в котором требует заменить официальное название "Россия" в украинских документах, а русских в них именовать "москвинами".

Это не ровенское ноу-хау: чуть раньше с подобной инициативой выступил Львовский облсовет – с той лишь разницей, что русских предлагается называть "московитами". И поскольку речь идет уже не об одиночном бредовом решении, а о массовой кампании, накрывающей целый регион, на это явление нельзя не обратить внимание.

Тем более что Ровенский облсовет не просто предлагает "переименование", но и обуславливает его тем, что предками "нынешних москвинов" являются угрофинны и что в Московии еще в ХХ веке "носили кожаную одежду дикого кроя (один кусок с дыркой на голову), которую носили обезьяно-люди 6 тысяч лет назад".

А в данном случае речь идет уже не просто о политических выкрутасах, а о вполне конкретном унижении по национальному признаку нескольких миллионов граждан Украины, что подпадает под уголовную статью.

Больше того: подобное оскорбительное заявление ставит под сомнение… украинскую национальную идею. Ведь известно, что главным идеологом украинского интегрального национализма был русский Дмитрий Донцов. Что лидером украинского "расстрелянного возрождения" был русский Николай Фитилев (более известный как Мыкола Хвылевый). Что одна из главных улиц Киева названа именем русской Елены Шовгеновой – по мужу Елены Телиги.

Если верить Ровенскому облсовету, получается, что всю украинскую идею создавали угрофинны в одеждах обезьяно-людей. Интересно, что скажет по этому поводу Институт национальной памяти?