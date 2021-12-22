Депутаты Львовского облсовета все-таки обратились к президенту Владимиру Зеленскому для переименования России в Московию, а россиян в "московитов".

Об этом говорится в обращении на сайте облсовета.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к Президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и дальше использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять "московиты", - указано в обращении.

Напомним, 10 декабря депутаты Львовского облсовета внесли этот вопрос в повестку дня, однако для утверждения постановления не хватило голосов: за проголосовали 26 человек. Инициатором постановления выступила фракция "Самопомощь" в облсовете.

Впрочем, позже депутаты облсовета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Зеленскому о "восстановлении исторической справедливости", под которым они имеют в виду переименование России в Московию.