Львовский областной совет рассмотрел на заседании 9 декабря постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому о "восстановлении исторической справедливости". Под восстановлением справедливости депутаты понимают переименование Российской Федерации в Московию.

Депутаты внесли этот вопрос в повестку дня, однако для утверждения постановления не хватило голосов: за проголосовали 26 человек. Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Инициатором постановления выступила фракция "Самопомощь" в облсовете.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать историческое название "Московия" вместо названий "Россия" и "Российская Федерация" на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в средствах массовой информации на территории Украины. В отношении граждан Российской Федерации, соответственно, будет использоваться название "московиты", - сказано в проекте документа.

Как писала "Страна", год назад аналогичное предложение выдвигал народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев. Он хотел, чтобы Россию на украинских картах обозначали Московией.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович предложил изменить название Украины на Русь-Украина.