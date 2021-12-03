Комитет Рады вчера, 2 декабря, одобрил переименование одного из древнейших городов Украины - Владимира-Волынского. Теперь это должен утвердить парламент.

У города давняя история, и до 18 столетия он назывался просто Владимиром. Но расцвет и промышленное становление города совпало с тем временем, когда он вошел в состав Российской империи. И в 1795 году в названии города появился топоним Волынский - чтобы разграничить два похожих по названию города - Владимира-на-Клязьме и Владимира на берегу реки Луги Волынской губернии.

А заодно подчеркнуть их равный губернский статус в рамках империи.

После распада Союза Владимир-Волынский долгое время украинскую власть не интересовал. Пока не началась волна переименований.

"Страна" разобралась, зачем это снова затеяли.

"Деколонизация продолжается"

1 октября горсовет украинского Владимира-Волынского проголосовал за обращение к Верховной Раде с просьбой переименовать город во Владимир.

Название "Владимир" предложили два депутата от партии "За будущее" Андрей Гнатюк и Олег Новосад. Им пытался возражать депутат от "Гражданской позиции" Андрей Веремеенко - он сказал, что подобные решения нужно принимать после референдума. На что ему ответили, что сейчас в Украине нет соответствующего закона.

Вместо референдума сделали общественные слушания, которые, по заявлениям властей, показали позитивное отношение к переименованию.

Впрочем, само общество такого единодушия не выражало. Предприниматель Андрей Кандыба заметил, что никто не рассказал представителям местного бизнеса, во сколько им обойдется изменение названия города. А бывший депутат горсовета Ярослав Жук вообще заявил, что городу нужно вернуть название "Ладомир" (так город назывался в летописях).

Но мэр города Игорь Паленка заявил, что опрошенные им жители за переименование.

"На прошлых выходных проводил встречи с жителями во дворах многоэтажек, которые абсолютно нормально относятся к возвращению исторического названия, особенно, учитывая то, что это не принесет им никаких юридических хлопот", - отметил городской голова.

В итоге "за" переименование Владимира-Волынского во Владимир проголосовали 30 местных депутатов из 34, противником выступил только один.

Видео голосования опубликовал народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - Владимир, без прицепки, выдуманной россиянами", - написал Вятрович.

Решение местного совета теперь должна своим постановлением утвердить Верховная Рада.

Как Владимир стал Волынским

Владимир-Волынский считается одним из древнейших городов Руси.

Это был один из важнейших центров древнерусского государства, который уже в "Повести временных лет" имеет много отсылок к правлению киевского князя Владимира Святославича, который посадил там на княжение своего сына Всеволода.

Город упоминается в летописях наряду с Киевом, Черниговом, Переяславом и Галичем.

Со временем территориальное расположение и богатство торговых путей сделало его купеческим и ремесленным центром. В различные периоды он входил в состав Галицко-Волынского княжества, считался еврейским местечком (с 12 века), после раздела Польши в 17 веке перешел в состав Российской империи. Где стал столицей Волынской губернии.

Тогда он и получил к названию добавку "Волынский" - в подтверждение статуса губернского города и чтобы различать с другим Владимиром, который находится к востоку от Москвы. Хотя сегодня националисты заявляют, что это было сделано, дабы "унизить украинцев".

Владимир-Волынский был одним из мест крупных сражений Первой мировой войны, в 1915 году его оккупировали австро-венгерские войска.

Владимир-Волынский во время Первой мировой войны. Фото: wikipedia

В 1921 году он снова отошел Польше, но в 1939 году вместе с другими западноукраинскими регионами вошел в состав СССР. Где и пробыл до его распада с перерывом на 1941-1944 годы, когда его захватили немцы.

За время нацистской оккупации население города сократилось с 25 тысяч до семи тысяч - то есть более чем втрое. Потом, при советской власти, население выросло почти в шесть раз - до 38 тысяч.

После войны Владимир-Волынский стал промышленным центром. Здесь построили крупный сахарный завод, швейную, мебельную, птицефабрику, сборочный цех Луцкого автозавода и другие предприятия. С 1975 году он стал городом областного подчинения.

Таковым он остался и при Украине.

"А что с Ивано-Франковском делать?" Реакция в Украине и России

В мэрии российского Владимира уже отреагировали на эту новость. Причём отреагировали категорично.

"Город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", - заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович.

В Госдуме РФ уверены, что переименование города Владимир-Волынский во Владимир может привести к обратному эффекту – усилению родственных чувств украинского народа к русскому. Об этом заявила член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина.

"Они сами выстрелили себе в ногу. В России и Украине много древних городов, имеющих одни и те же названия, что говорит об общности нашего исторического пути. Раньше на это обращали внимание лишь специалисты, теперь об этом узнает и широкая публика. Это не только Владимир, но и, например, Переславль, Галич, есть и другие совпадения. И это показывает лишь то, что русские и украинцы – действительно один народ, как об этом и писал в своей известной статье президент (России) Владимир Путин", - сообщила Панина.

В Украине на идею с переименованием отреагировал нардеп Макс Бужанский.

"Вятрович с трудом держит себя в руке от радости, предвкушая переименование города Владимир-Волынский в просто Владимир, без Волынского.

В рамках деколонизации, наступившей у него сразу, как только он понял, что из декоммунизации денег больше не выжать.

Суть концепции - отказ от географических названий, "навязанных" не только в советский период, но и ранее.

Окей, но есть вопрос.

А с Ивано-Франковском что делать?

Станислав?

В честь шляхтичей Потоцких?"

Какие украинские города еще переименовали