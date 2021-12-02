В четверг, 2 декабря, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект постановления о переименовании города Владимир-Волынский в Волынской области.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Нардепы хотят убрать из названия одного из древнейших городов еще времен Киевской Руси слово "Волынский", оставив просто Владимир.

Теперь за проект переименования должна проголосовать Рада.

Как писала "Страна", на десятой очередной сессии восьмого созыва Владимир-Волынского городского совета, которая состоялась 1 октября, депутаты решили переименовать этот город во Владимир. Однако идею раскритиковали в российском Владимире.

"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", - заявил тогда начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации российского Владимира Александр Карпилович.

Также мы сообщали, что летом Верховная Рада переименовала прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.